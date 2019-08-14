Huawei تعتزم إطلاق ساعة ذكية مزودة بنظام HarmonyOS بعد تأكيد شركة Oppo لنيتها الدخول إلى هذا السوق

فاطمة أيت طالب - دبي - في أعقاب الطلب المتزايد على الساعات الذكية مؤخرًا، تخطط شركة Oppo لدخول هذا السوق مع عروضها الخاصة، على الأقل هذا ما نشره نائب الرئيس التنفيذي للشركة، السيد Shen Yiren على الشبكة الإجتماعية الصينية، Weibo. أكد لنا المسؤول التنفيذي في الشركة أن Oppo تعمل بجد على أول ساعة ذكية لها والتي يجب أن تظهر في وقت ما من العام المقبل.

وبعدما طُلب منه الكشف عن المزيد من التفاصيل، أوضح السيد Shen Yiren أن الساعة الذكية القادمة من الشركة ستأتي على الأرجح بتصميم مستطيل بدلاً من التصميم الدائري من أجل عرض مزيد من المعلومات على الشاشة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يتوقع المشجعون رؤية زوج من سماعات الأذن اللاسلكية التي تحمل علامة Oppo التجارية قبل نهاية هذا العام.

في أخبار ذات صلة، تتطلع شركة Huawei إلى إطلاق ساعة ذكية تعمل بنظام HarmonyOS في المستقبل القريب. جاءت الساعات الذكية السابقة من الشركة مع نظام LiteOS ومع نظام WearOS من شركة جوجل، ولكنهما لم ينجحا في الحصول على قوة جذب كبيرة.

بالنظر إلى تقلص الحصة السوقية لنظام WearOS، تعتقد Huawei أن هذا هو الوقت المناسب لاختبار المياه من خلال إستخدام نظام التشغيل الجديد الخاص بها على الساعات الذكية. تعتقد الشركة أن نظام التشغيل الجديد الخاص بها سيعطيها فرصة أفضل للتنافس مع أمثال Samsung و Apple في سوق الأجهزة القابلة للارتداء.