الإعلان رسميًا عن الهاتف HTC Wildfire X مع المعالج MediaTek Helio P22 وثلاث كاميرات في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد الخروج من سوق الهواتف الذكية في الهند في شهر يوليو من العام الماضي، قامت شركة HTC بالتشويق لعودتها إلى هذا السوق الآسيوي قبل يومين من خلال إطلاق هواتف ذكية جديدة في هذا السوق. وعلى ذكر ذلك، فقد قامت شركة HTC اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف HTC Wildfire X. ومع ذلك، فلم يتم تصنيع هذا الهاتف الذكي الجديد من قبل شركة HTC وإنما تم تصنيعه من قبل شركة صينية تُدعى InOne Smart Technology، والتي حصلت على ترخيص لإستخدام العلامة التجارية HTC في الهند.

تم تزويد الهاتف HTC Wildfire X بالمعالج الرباعي النوى MediaTek Helio P22، وبـ 3GB من الذاكرة العشوائية في النسخة المزودة بـ 32GB من الذاكرة الداخلية، وبـ 4GB من الذاكرة العشوائية في النسخة المزودة بـ 128GB من الذاكرة الداخلية مع العلم بأنه يمكن توسيع الذاكرة التخزينية في كلا النسختين إلى 256GB بفضل منفذ الذاكرة الخارجية MicroSD.

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وبغض النظر عن المعالج والذاكرة، فالهاتف HTC Wildfire X الجديد يضم كذلك شاشة بحجم 6.2 إنش وبدقة +HD تمتاز بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 8 ميغابكسل، ويضم أيضًا مستشعر بصمات الأصابع في الخلف جنبًا إلى جنب مع ثلاث كاميرات بدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا المُقربة، وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الثالثة المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.

تجدر الإشارة إلى أن الهاتف HTC Wildfire X يأتي مع ملحق يُدعى ” MyBuddy “، وهو عبارة عن رفيق إستغاثة يمكن أن يؤدي إلى إطلاق إنذارات عالية في المواقف الخطرة بالإضافة إلى مشاركة موقعك مباشرة مع العائلة والأصدقاء. يمكنه أيضًا نقل الصور والفيديو للعناصر المحيطة به في الوقت الفعلي. كمكافأة، يمكن إستخدامه لتحديد موقع هاتفك في حالة إذا كان في مكان غير محله.

وإلى جانب كل ذلك، فالهاتف HTC Wildfire X الجديد يضم كذلك بطارية بسعة 3300mAh ويأتي بلون واحد فقط، وهو اللون الأزرق. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن الهاتف HTC Wildfire X سيكلف المستهلكين ما يعادل 155 دولار أمريكي لنسخة 3GB/32GB، وما يعادل 195 دولار أمريكي لنسخة 4GB/128GB.