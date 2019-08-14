واشنطن- أ ش أ: اعترفت شركة "فيسبوك"، التي تمتلك أكبر منصة للتواصل الاجتماعي في العالم، بتوظيف مئات المتعاقدين للاستماع إلى المقاطع الصوتية التي يتبادلها المستخدمون عبر تطبيق "ماسنجر" التابع لها. وأوضحت "فيسبوك" -في بيان أوردته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية...

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كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأة.. "فيسبوك" تعترف بتوظيف المئات لسماع محادثات المستخدمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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