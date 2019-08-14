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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كم جيجا بايت استهلكها الحجاج خلال موسم الحج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تساءلت من قبل عن كمية بيانات الإنترنت التى استهلكها الحجاج خلال هذا العام، ربما يكون رقما كبيرا للغاية، لكن محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبد العزيز بن سالم الرويس، كشف أن موسم حج هذا العام شهد زيادة عالية فى استخدام خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات من زوار الحرمين الشريفين، حيث بلغ اجمالى استهلاك الإنترنت حوالى 32.5 ألف تيرا بيات.
استهلاك الإنترنت خلال موسم الحج
بحسب وكالة "واس" السعودية، بلغ معدل المشتركين حوالي 7.4 مليون مشترك يوميًا، فيما تجاوز حجم المكالمات الصوتية خلال موسم الحج 309 ملايين مكالمة، بينما تجاوز حجم استهلاك البيانات خلال كامل الموسم 32.5 ألف تيرابايت بزيادة قدرها 26% عن العام الفترة المماثلة فى العام الماضى، حيث تعد التيرا بايت 1024 جيجا بايت.
- إجمالى استهلاك الإنترنت: 32.5 ألف تيرا بايت.
- تعادل هذه الكمية مشاهدة أكثر من 13.3 مليون ساعة من مقاطع فيديو يوتيوب بدقة HD.
- بلغ متوسط استهلاك الفرد خلال موسم الحج حوالى 352.5 ميجا بايت.
- بلغت سرعة التحميل حوالى 44.83 ميجا بايت/ الثانية.
- بلغت سرعة رفع البيانات حوالى 16.53 ميجا بايت/ الثانية.
- كانت أكثر التطبيقات استهلاكا للبيانات " واتس آب ، انستجرام، فيس بوك، سناب شات، يوتيوب".
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