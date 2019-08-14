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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سناب شات تكشف عن نظارتها Spectacles 3 للواقع المعزز .. اعرف مميزاتها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة Snap Inc المالكة لتطبيق سناب شات الشهير عن جيل جديد من نظارتها الذكية Spectacles والتى ستكون قادرة على التقاط الصور ومقاطع الفيديو وتحميلها مباشرة إلى منصة Snapchat.
وبحسب موقع fonearena الهندى، فقد كافحت شركة Snap لكسب المال من أعمال Spectacles، وخفضت 40 مليون دولار من النظارات غير المباعة فى عام 2017، فيما أشار التقرير إلى أن الإنتاج سيكون أصغر بالنسبة لإصدار Spectacles 3 الجديد، مما يسمح لـ Snap بمواصلة تجربة الواقع المعزز، وهو التركيز الرئيسى لشركة التكنولوجيا.
وأشار التقرير إلى أن نظارة Spectacles 3، التى ستبدأ الشحن فى الخريف، ستكلف حوالى 380 دولار، أى ما يقرب من ضعف تكلفة الإصدار السابق والذى كان يبلغ 200 دولار، وسيكون لديها كاميرات مزدوجة لإضافة عمق وأبعاد للصور ومقاطع الفيديو، وبعد تحميل المحتوى إلى تطبيق الرسائل Snapchat، يمكن للمستخدمين إضافة إضاءة جديدة، والمناظر الطبيعية وتأثيرات ثلاثية الأبعاد على الصور.
يذكر أن Snap اكتسبت شهرة بين المستخدمين جزئيًا من خلال ميزات الواقع المعزز (AR)، بما فى ذلك العدسات التى يمكنها وضع تأثيرات مثل آذان الكلاب على الصور، أو حتى تغيير جنس المستخدم فى Snap images، كما تمكنت الشركة من إضافة 13 مليون مستخدم فى الربع الثانى، وقالت الشركة أنها ستجمع 1.1 مليار دولار من الديون لتمويل المزيد من الاستثمارات فى AR والمحتوى وعمليات الاستحواذ المحتملة.
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