شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يتيح لمستخدميه قريبًا متابعة الموضوعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختبر شبكة التغريدات المصغرة "تويتر" حاليا طريقة للسماح للمستخدمين بمتابعة الموضوعات بما فى ذلك الفرق الرياضية والمشاهير والبرامج التلفزيونية بكل سهولة.

وبحسب موقع TOI الهندى، فإنه سيجرى تحديد التغريدات الفردية من خلال تقنية التعلم الآلى، وحتى الآن، يمكن للمستخدمين متابعة الاهتمامات المتعلقة بالرياضة فقط، وفق ما ذكرته The Verge، كما نقلت الصحيفة عن كايفون بيكبور، أحد رواد منتجات تويتر قوله: "رغبتنا فى أن نكون أكثر طموحًا قليلاً بشأن مستوى التغيير الذى نقدمه فى المنتج"

وسوف يكون المستخدمين قادرين أيضا على تجاهل الموضوعات، فعلى سبيل المثال، إذا كان المستخدم يتابع عرض تلفزيونى لكنه لم يشاهد أحدث حلقة، فيمكنه إخفاء التغريدات مؤقتا عنها، فيما تسعى منصة التدوين المصغر إلى طرح الميزة بحلول نهاية العام الجارى.

فيما تقوم الشركة أيضًا باستكشاف ميزات أخرى مثل أداة البحث لرسائلك المباشرة والقدرة على إعادة ترتيب الصور بعد إرفاقها بتغريدة، وعلى جانب أخر نمت إيرادات تويتر بنسبة 18 % على أساس سنوى لتصل إلى 841 مليون دولار فى الربع الثانى من عام 2019، فى حين بلغ متوسط ​​عدد المستخدمين النشطين يوميًا 139 مليون.