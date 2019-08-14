تكنولوجيا: نظارة Spectacles 3 تنطلق رسمياً بكاميرة HD مزدوجة وسعر 380 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Snap عن إصدارها الجديد من نظارة Spectacles 3، التي تنطلق باثنان من الكاميرات المميزة بدقة HD مع دعم مؤثرات 3D وسعر 380 دولار.



تنطلق نظارة Spectacles 3 بكاميرة مزدوجة مدمجة ومصممة خصيصاً لتطبيق Snapchat، كما تتميز بإطار معدني خفيف الوزن، بتصميم دائري للعدسات بأطراف قابلة للتعديل.

وتؤكد شركة سناب على أن الإصدار الجديد من نظارة Spectacles 3 يتميز بتصميم يدعم تقنية الواقع المعزز، وذلك بفضل الكاميرات المدمجة الجديدة المميزة بدقة HD، حيث يمكن لهذه الكاميرات أن تتوافق بفعالية مع عمق تقنية الواقع المعزز، كما تدعم نفاعل الكائنات والشخصيات الرقمية في العالم الحقيقي.

أيضاً يمكن لإعدادات الكاميرة أن تدعم مؤثرات ثلاثية الأبعاد في تعبيرات السيلفي، هذا إلى جانب مجموعة من المؤثرات ثلاثية الأبعاد الجديدة في تطبيق Snapchat.

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وتأتي الكاميرات المزدوجة مدمجة في الطرف الخارجي للإطار العلوي لنظارة Spectacles 3، حيث من المقرر أن تبدأ الكاميرات تسجيل الفيديو عند التقر على الأزرار المدمجة في النظارة، على أن تدعم التسجيل حتى 60 ثانية، ومن ثم يتم حفظ التسجيل في تطبيق سناب شات.

كما تأتي Spectacles 3 باثنان من الإختيارات في الألوان هما الأسود والوردي، وتتوفر للطلب المسبق بسعر 380 دولار على موقع Spectacles، على أن تتوفر للمستخدمين في خريف هذا العام.

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