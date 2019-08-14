تكنولوجيا: DJI تقدم رسمياً Osmo 3 بتصميم قابل للطي وسعر 119 دولار فقط

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة DJI مؤخراً وحدة تثبيت الهاتف Osmo Mobile 3 التي تأتي بتصميم قابل للطي ليدعم المستخدم بشكل أفضل في الرحلات، مع سعر جيد يصل إلى 119 دولار.

تأتي وحدة تثبيت الهاتف Osmo Mobile 3 بتصميم يدعم المستخدم في التحكم في الوحدة بيد واحدة، كما يأتي جهاز التثبيت الإلكتروني بنظام قابل للطي وغلق الوحدة لتتيح للمستخدم تخزين الوحدة والتنقل بها دون أن تشغل مساحة كبيرة.

كما أضافت شركة DJI لتصميم Osmo Mobile 3 عناصير جديدة للتحكم، تتيح تعديل الوحدة من الوضع الرأسي إلى الأفقي دون الحاجة إلى إزالة الهاتف في البداية.

من جانب أخر يتميز تصميم Osmo Mobile 3 بوزن خفيف وهو ما يدعم أيضاً المستخدم في التحكم بيد واحدة لتثبيت الهاتف، كما تدعم المستخدم في التصوير وتسجيل الفيديو حتى 15 ساعة في كل مرة شحن، أيضاً أكدت DJI على أن تصميم هذا الإصدار سيتيح إتصال الشاحن والمكبرات الصوتية الخارجية بشكل سلس على عكس الإصدار السابق Osmo 2.

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أيضاً تأتي Osmo Mobile 3 بأكثر من نمط لدعم المستخدم في تسجيل الفيديو بكفاءة أفضل، حيث تتنوع الأنماط بين القصصي، الرياضي، تسجيل فيديو بالحركة البطيئة أو تسجيل فيديو مع فاصل، كما يمكن للوحدة أن تدعم المستخدم بسلاسة في ميزة التكبير، أو فتح وغلق توجيه الكاميرة، مع إمكانية تدوير التوجيه لتصوير السيلفي.

كما تأتي Osmo Mobile 3 بنمط جديد يعرف ب “ActiveTrack”، حيث يمكن تنشيط هذا النمط بشكل سريع عن طريق النقر مرة واحدة، ومن ثم يمكن تتبع موضوع محدد في تسجيل الفيديو.

ومن المقرر أن تتوفر Osmo Mobile 3 الآن بسعر 119 دولار للنموذج الرئيسي، كما تأتي الوحدة مع حقيبة خاصة للحمل والتخزين بسعر 139 دولار.

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