شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "نايت ميتشل" أحد مؤسسى Oculus يغادر فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى نكسة أخرى لحلم الواقع الافتراضى (VR) لشركة فيس بوك، تنحى "نايت ميتشل"، المؤسس المشارك لشركة الواقع الافتراضى المملوكة لفيس بوك Oculus.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقال ميتشل: "هناك بعض الأخبار الحلوة والمرة لمشاركتها، فبعد 7 سنوات لا تصدق فى Oculus / فيس بوك، أنا أتحرك وأترك الشركة، لقد كان شرفًا لى أن أكون جزءًا من مجتمع الواقع الافتراضى، ولا يمكننى الانتظار لمعرفة ما سيأتى بعد ذلك" وذلك من خلال تدوينة على موقع "ريديت".

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وكان "ميتشل" رئيس منتجات الواقع الافتراضى فى فيس بوك، التى استحوذت بدورها على شركة Oculus مقابل 3 مليارات دولار فى عام 2014، وقال "لا يزال الواقع الافتراضى فى طليعة التكنولوجيا، ولا يزال هذا المجتمع رائدًا للمضى قدمًا، المستقبل غير معروف دائمًا وهذا ما يجعله مثيرا".

ويواجه فريق Oculus فى فيس بوك العديد من المشاكل، بما فى ذلك دعوى قضائية ونزوح العديد من المديرين التنفيذين، وقد شهدت فيس بوك رحيل العديد من المديرين التنفيذيين رفيعى المستوى، بما فى ذلك مؤسسى إنستجرام كيفين سيستروم ومايك كريجر ؛ ومؤسسى واتس آب " براين أكتون وجان كوم، ومؤسس مشارك آخر فى Oculus هو بالمر لاكى.

ووفقًا لجاك مكولى، أحد مؤسسى شركة Oculus، قد لا تكون شركة الواقع الافتراضى مربحة لأن شركة فيس بوك العملاقة تكافح من أجل جلب VR إلى السوق الاستهلاكية السائدة، ونقل عن مؤسس Oculus قوله "هناك الكثير من المشاكل الأساسية التى لا تزال دون حل مع ألعاب الواقع الافتراضى".