سامسونج تهيمن على سوق الهواتف الذكية في أوروبا خلال الربع الثاني من هذا العام، وشركة آبل تواصل التعثر

فاطمة أيت طالب - دبي - سيطرت شركة سامسونج تمامًا على سوق الهواتف الذكية في أوروبا خلال الربع الثاني من العام 2019، حيث إستحوذت على 40٪ من السوق بعدما نجحت في شحن ضعف عدد الوحدات مقارنة بأي شركة أخرى. وعلى وجه التحديد، فقد قامت شركة سامسونج بشحن 18.3 مليون هاتف ذكي مع العلم بأنها شحنت 15.3 مليون وحدة فقط في الربع الثاني من العام الماضي.

على الرغم من مشاكلها المرتبطة بالولايات المتحدة، كانت شركة Huawei لا تزال قادرة على الاحتفاظ بالمركز الثاني بعدما نجحت في شحن 8.5 مليون هاتف ذكي، ولكنها لا تزال شحنات منخفضة بالمقارنة مع 10.1 مليون في نفس الفترة من العام 2018.

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إحتلت شركة آبل المرتبة الثالثة بفضل iPhone XR وشحناتها التي بلغت 1.8 مليون وحدة. ومع ذلك، بينما تمكنت في العام 2018 من شحن ما يقرب من ثلاث أضعاف عدد الوحدات التي شحنتها شركة Xiaomi التي إحتلت المرتبة الرابعة، إلا أنها كانت أقل من 50% هذه المرة. في الواقع، كانت الشركة الصينية هي الرابح الأكبر في الأشهر الـ 12 الماضية، فقد زادت شحناتها بمقدار النصف تقريبًا.

كان Galaxy A50 هو الهاتف الأكثر مبيعًا، فقد تم شحن 3.2 مليون وحدة من هذا الهاتف، ويليه الهاتف Galaxy A40 الذي تم شحن 2.2 مليون وحدة منه. في الواقع، وفقا لشركة Canalys، في أوروبا خلال الربع الثاني من هذا العام، بلغت شحنات كل من Galaxy A10 و Galaxy A20e و Galaxy A40 و Galaxy A50 لوحدها أكثر من شحنات أي شركة أخرى بالكامل.

بشكل عام، بقي سوق الهواتف الذكية في أوروبا خلال الربع الثاني من هذا العام ثابتًا حيث تم شحن 45 مليون هاتف ذكي إجمالاً إلى هذه القارة.