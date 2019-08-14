أدلة جديدة تلمح إلى إقتراب موعد وصول الهاتفين Galaxy A30s و Galaxy A50s

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة سامسونج بإطلاق العديد من الهواتف الذكية الجديدة كجزء من سلسلة هواتفها الذكية المتوسطة Galaxy A Series منذ بداية هذا العام، ولكن يبدو أن الشركة الكورية الجنوبية لا تأبى التوقف عند هذا الحد، فقد حصلنا على أدلة جديدة تلمح إلى إقتراب موعد إطلاق الهاتفين Galaxy A30s و Galaxy A50s.

في الواقع، لقد تم رصد هذين الهاتفين واللذان يحملان الأسماء الرمزية SM-A307FN/DS و SM-A507FN/DS على التوالي، وهما يحصلان على شهادات الواي فاي من هيئة WiFi Alliance، مما يؤكد لنا أننا نقترب من تاريخ إطلاق الهاتفين Galaxy A30s و Galaxy A50s. لا تكشف لنا الشهادات الجديدة عن الكثير من التفاصيل حول هذا الهاتف بصرف النظر عن حقيقة أنه سيعمل بنظام Android 9 Pie وسيدعم WiFi 802.11 ac المزدوج التردد.

ومع ذلك، فقد سمعنا في الفترة الماضية بفضل نتائج إختبارات الأداء أن الهاتف Galaxy A30s سيضم المعالج Exynos 7885 وذاكرة عشوائية بحجم 3GB، فضلا عن شاشة Infinity-V بحجم 6.4 إنش، وبطارية بسعة 4000mAh. ومن ناحية أخرى، فقد سمعنا أيضًا أن الهاتف Galaxy A50s سيضم المعالج Exynos 6910 وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، فضلا عن كاميرا مُحنسة، وبطارية بسعة أكبر، ولكننا لم نحصل على معلومات مؤكدة بشأن مواصفات هذين الهاتفين حتى الآن.