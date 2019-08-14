الارصاد تحذر طقس اليوم شديد الحرارة .. القاهرة تسجل 39

الموجز

استمرارا لحالة الطقس الحار ,يسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقى أنحاء الجمهورية، وذلك خلال ساعات النهار، لطيف ليلًا شديد الحرارة على باقي الأنحاء ،

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة :-

الصغرى العظمى

القاهرة 26 39

شبين الكوم 26 38

طنطا 25 36

دمنهور 25 35

الإسكندرية 23 34

بلطيم 22 33

مطروح 21 31

السلوم 23 33

سيوة 26 40

بورسعيد 26 32

دمياط 25 32

الزقازيق 24 37

الاسماعيلية 23 39

السويس 24 39

العريش 25 35

رفح 24 34

رأس سدر 27 41

نخل 18 38

نويبع 26 34

طابا 28 35

كاترين 17 32

الطور 26 36