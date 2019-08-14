شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يوظف المئات للاستماع إلى مقتطفات من محادثات صوتية لمستخدميه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترفت شركة فيس بوك، التى تمتلك أكبر منصة للتواصل الاجتماعى فى العالم، بأنها وظفت مئات المتعاقدين للاستماع إلى المقاطع الصوتية التى يتبادلها المستخدمون عبر تطبيق ماسنجر التابع لـ"فيس بوك".

وأوضح فيس بوك - فى بيان أوردته قناة (سكاى نيوز) الإخبارية اليوم الأربعاء "تماما مثل أبل وجوجل، أوقفنا المراجعة البشرية للصوت قبل أكثر من أسبوع".

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وقالت وسائل إعلام أمريكية إن المتعاقدين الذين يعملون فى المشروع أبدوا انزعاجهم من الاستماع إلى الدردشات الخاصة، التى لم يتم الكشف عن هويات أصحابها، بسبب تضمنها محتوى بذيئا أحيانا.. مضيفة أن المتعاقدين لم يتم إبلاغهم بالسبب وراء قيامهم بعمليات نسخ الدردشات.

وكانت "فيسبوك" فى قلب عاصفة اتهامات بانتهاك خصوصية عشرات الملايين من المستخدمين خلال الآونة الأخيرة، ولعل أبرز الوقائع نقل الشركة بيانات خاصة بالعملاء إلى مجموعة استشارات سياسية، بهدف التأثير على الانتخابات الأمريكية عام 2016.