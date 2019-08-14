هاتف Xiaomi القابل للطي سيضم ثلاث كاميرات في واجهته الخلفية، وبراءات الإختراع تكشف ذلك

فاطمة أيت طالب - دبي - قدمت شركة Xiaomi تصميمًا لهاتف ذكي قابل للطي لمكتب الإتحاد الأوروبي للملكية الفكرية. تُظهر الرسومات التخطيطية التصميم المألوف ثنائي الطي ولكنها تكشف لنا أيضًا قدوم هذا الهاتف مع ثلاث كاميرات في الخلف، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه حاليًا هو كيف سيعمل هذا الهاتف؟

نشرت شركة Xiaomi إثنين من الفيديوهات لهذا الهاتف الذكي القابل للطي من قبل. تلك الفيديوهات وضحت لنا كيف تنقسم الشاشة إلى ثلاثة أجزاء بحيث يتم طي الجزء الأيسر والأيمن خلف الجزء الأوسط. وعندما تقوم بذلك، سيتم تغطية الكاميرات الثلاثة في الخلف. لم يظهر ذلك في الفيديوهات، ولكن لا توجد طريقة أخرى ستنجح. سيكون من الصعب الإفتراض بأنه تم اللجوء إلى هذا التصميم لأغراض الخصوصية لأنه من المحتمل أن تكون هناك كاميرا أمامية في الأمام ستبقى غير مكشوفة. وهذا بطبيعة الحال، في حالة إذا لم تستخدم شركة Xiaomi كاميرا أمامية منبثقة.

يمكنك في الصورة الرئيسية لهذه المقالة إلقاء نظرة على صورة حاسوبية تم إنشاؤها لهذا الهاتف الذكي القابل للطي. وكما تلاحظون، فالأجزاء المطوية تؤدي إلى إنشاء شاشات خلفية ثانوية نوعًا ما، ولكنها تغطي الكاميرات الثلاثة في الخلف.

ماذا حدث لهاتف Xiaomi القابل للطي على أي حال؟ كان من المفترض أن يصدر في الربع الثاني من هذا العام بسعر يقل عن سعر Galaxy Fold بمقدار النصف تقريبًا. ومع ذلك، بعد أن قامت شركة سامسونج بتأجيل إطلاق الهاتف Galaxy Fold، وإلتزمت جميع الشركات التي وعدت بإطلاق هواتفها الذكية القابلة للطي بالهدوء، فقد قررت كل من سامسونج و Huawei و Xiaomi والعديد من الشركات الأخرى إلتزام الصمت والهدوء بشأن تاريخ إطلاق هواتفها الذكية القابلة للطي.