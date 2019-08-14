ألعاب Xbox قد تصل إلى المنصات غير التابعة لشركة مايكروسوفت في المستقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - الطريقة المُتبعة حاليًا في سوق أجهزة الألعاب المنزلية من قبل شركات مثل Sony و Microsoft و Nintendo هي إنشاء ألعاب حصرية للأجهزة الخاصة بها. هذه محاولة لتمييز نفسها عن بعضها البعض، وكذلك جذب اللاعبين من المنصات المنافسة إلى المنصات الخاصة بها.

لسوء الحظ، نتج عن هذا تجزئة السوق، ولكن هذا شيء تأمل شركة مايكروسوفت في معالجته في المستقبل. أثناء حديثه مع موقع Game Informer، أوضح السيد Matt Booty والذي يشغل منصب رئيس أستوديوهات Xbox Games Studios أنه في المستقبل، يمكن أن تفكر شركة مايكروسوفت في إطلاق ألعاب Xbox على المنصات غير التابعة لها، مثل منصات Sony و Nintendo.

ووفقا للسيد Matt Booty، فقد صرح بالقول : ” أعتقد أن السؤال يُثار قليلاً حول ما إذا كان يجب أن تكون على Nintendo Switch أو Playstation؟ والأكثر من ذلك، هل ذلك منطقي للعبة؟ “. ومع ذلك، فهو أوضح بأن ذلك لا يعني بأن الألعاب الحصرية ستزول بحيث صرح بالقول : ” لكن من الواضح أننا سنحصل على حصريات كبيرة مثل Forza و Halo و Sea Of Thieves، حيث تم تصميم هذه الألعاب من البداية لتكون موجودة بالفعل على Xbox، أعتقد أن ذلك سيستمر “.

حتى الآن، كانت ألعاب مايكروسوفت حصرية لمنصتي Xbox و PC، ولكن في الغالب، لم نرى لعبة Xbox، على الأقل واحدة مصممة ومُطورة من قبل شركة مايكروسوفت، تشق طريقها إلى منصة غير تابعة لـ Xbox. وبطبيعة الحال، يبقى أن نرى متى علينا أن نتوقع إجراء هذه التغييرات، ولكن قد يكون هناك شيء نتطلع إليه في المستقبل.