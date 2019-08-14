شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تواجه اتهامات بفرض رقابة لمنع الشتائم بنظام IOS 13 الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجه شركة أبل اتهامات من المستخدمين بفرض الرقابة على كلمات الشتائم فى الإصدار الجديد لنظام تشغيل آيفون الجديد، حيث يبحث المستخدمون داخل الإصدار التجريبي لنظام iOS 13 للتأكد من خلوه من الأخطاء قبل إصداره رسمياً في وقت لاحق من هذا العام، لكن أحد المستخدمين ادعى أنه رأى أن البرنامج يزيل الشتائم تلقائيًا.

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ابل

ووفقاً لموقع صحيفة "مترو" البريطانية، حدثت الرقابة المزعومة من أبل على الكلمات بعد قيام مستخدم نظام iOS beta بكتابة كلمة مسيئة في تطبيق iOS 13 Notes باستخدام خط اليد الخاص به، إذ كان التطبيق قادرا على التعرف على الكلمات واقتراح اسم ملف للمذكرة وحذف الكلمة المسيئة تماماً.

كما أبلغ مستخدم آخر لنظام التشغيل عن رؤية كلمة من كلمات السب يجري شطبها من أسماء الملفات.