ثغرة في تطبيق WhatsApp تسمح للقراصنة بالتلاعب بالمحادثات الخاصة بك وتغيير محتواها

فاطمة أيت طالب - دبي - إحدى ميزات الأمان في خدمة WhatsApp هي دعم التشفير من مستخدم إلى آخر. هذا يعني أن الرسائل المرسلة والمستلمة عبر WhatsApp تكون مشفرة، وهذا يعني من الناحية النظرية أنه لن يتمكن أي شخص من اعتراض وقراءة الرسائل في منتصف عملية الإرسال. ومع ذلك، فالباحثين الأمنيين في شركة Check Point يقترحون الآن عكس ذلك.

خلال مؤتمر حول الأمن المعلوماتي عٌقد مؤخرًا في لاس فيجاس، كشف الباحثون أن هناك العديد من العيوب في WhatsApp والتي تسمح بتغيير رسائل الدردشة. هذا يعني أنه من الناحية النظرية، يمكن للمتسلل أن يأخذ رسالة ويغير محتوياتها لتصبح رسالة مختلفة تمامًا.

سمحت إحدى الثغرات الأمنية الأخرى التي تم إكتشافها للمتسلل بتغيير طريقة تحديد مرسل الرسالة، مما يسمح للمتسلل بتغيير مُرسل الرسالة لجعلها تبدو وكأنها جاءت من شخص آخر. وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى إحداث فوضى لأنه قد يسمح للمتسللين مع نية خبيثة بنشر أخبار كاذبة ويجعلها تبدو وكأنها تأتي من مصدر موثوق. ومع ذلك، تزعم شركة Check Point أنه تم معالجة هذه المشكلة الآن.

في بيان أدلى به لموقع TechRadar Pro، قال المتحدث بإسم الفيسبوك : ” لقد قمنا بمراجعة هذه المشكلة بعناية قبل عام، ومن الخطأ الإشارة إلى وجود ثغرة أمنية مع الأمان الذي نقدمه على WhatsApp. السيناريو الموضح هنا هو مجرد سيناريو محمول مكافئ لتغيير الردود في سلسلة الرسائل الإلكترونية لجعلها تبدو وكأنها شيء لم يكتبه الشخص. يجب أن نضع في اعتبارنا أن معالجة المخاوف التي أثارها هؤلاء الباحثون قد تجعل WhatsApp أقل خصوصية – مثل تخزين المعلومات حول أصل الرسائل “.