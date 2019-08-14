شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الآن يمكنك حماية محادثاتك على واتس آب ببصمة الإصبع على أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن واتس آب عن طرح ميزة قفل بصمة الأصبع لمستخدمى الإصدار التجريبى من نظام الاندرويد، وذلك بعد إتاحتها لمستخدمى الأيفون.

وفقاً لما ذكره موقع Gadgetsnow الهندى، ستكون هذه الميزة متاحة فى تحديث اندرويد التجريبى الجديد 2.19.221 ، إذ ستسمح للمستخدمين بإضافة المزيد من الحماية إلى محادثاتهم، وعند استخدام هذه الميزة يمكنك اختيار إذا كنت تريد إظهار مرسل الرسالة أو محتواها فى الإشعارات.

عند تمكين الميزة سيكون هناك ثلاث اختيارات من بينها " على الفور، بعد دقيقة واحدة، بعد 30 دقيقة"، إذ يتطلب اختيار "على الفور" أن يقوم المستخدم بعمل البصمة فى كل مرة يغلق فيها التطبيق ويفتحه.

ويمكنك تفعيل هذه الميزة عن طريق :

‎1- انتقل إلى إعدادات واتس آب.

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‎2- توجه إلى الحساب.

‎3- عليك بالذهاب إلى الخصوصية.

‎4- اتجه إلى بصمة الأصبع واضغط عليها.

الجدير بالذكر أن هذه الميزة تتطلب أن يعمل الهاتف بنظام Android Marshmallow أو إصدار أعلى، وأن يشتمل على ماسح لبصمات الأصابع.