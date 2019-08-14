شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Apple Card .. أحدث حيل أبل للحفاظ على شعبية الآيفون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة أبل خلال الفترة الماضية عن أحدث منتجاتها Apple Card، وهى عبارة عن بطاقة ائتمان مدعومة من Goldman Sach والتى تم إصدارها بواسطة Mastercard، وبتلك البطاقة تدخل أبل عالم مجال جديد بعيدا عن الأجهزة الذكية.
وأشار تقرير حديث من موقع "بيزنس انسايدر" إلى أن هذه الخطوة تأتى ضمن خطة أبل للحفاظ على هاتف آيفون وزيادة مبيعاته بشكل غير مباشر، إذ تعد بطاقة أبل الجديدة، فى الأساس، امتدادًا لـ Apple Pay، الخدمة التى تتيح لك توصيل بطاقات الخصم والائتمان الخاصة بك بجهاز آيفون حتى تتمكن من الدفع مقابل الأشياء دون الحاجة إلى محفظتك.
والطريقة الوحيدة للتسجيل فى بطاقة أبل الائتمانية واستخدامها هى امتلاك هاتف آيفون، وهذا لأن الأمر لا يقتصر على قيام أبل بصنع البطاقة، بل يتطلب الأمر وجود هاتف iPhone للاشتراك.
وهذا الخيار يقيد بشدة عدد مستخدمى Apple Card المحتمل بالنسبة إلى عدد مستخدمى أجهزة iPhone، ولكن أبل لا تصنع بطاقة الائتمان للتنافس مع بطاقات الائتمان الأخرى، ولكنها تسعى لربط المستخدمين أكثر بأجهزتهم مما يجعل التخلى عنها أمر صعب.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: Apple Card .. أحدث حيل أبل للحفاظ على شعبية الآيفون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.