شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Apple Card .. أحدث حيل أبل للحفاظ على شعبية الآيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة أبل خلال الفترة الماضية عن أحدث منتجاتها Apple Card، وهى عبارة عن بطاقة ائتمان مدعومة من Goldman Sach والتى تم إصدارها بواسطة Mastercard، وبتلك البطاقة تدخل أبل عالم مجال جديد بعيدا عن الأجهزة الذكية.

وأشار تقرير حديث من موقع "بيزنس انسايدر" إلى أن هذه الخطوة تأتى ضمن خطة أبل للحفاظ على هاتف آيفون وزيادة مبيعاته بشكل غير مباشر، إذ تعد بطاقة أبل الجديدة، فى الأساس، امتدادًا لـ Apple Pay، الخدمة التى تتيح لك توصيل بطاقات الخصم والائتمان الخاصة بك بجهاز آيفون حتى تتمكن من الدفع مقابل الأشياء دون الحاجة إلى محفظتك.

والطريقة الوحيدة للتسجيل فى بطاقة أبل الائتمانية واستخدامها هى امتلاك هاتف آيفون، وهذا لأن الأمر لا يقتصر على قيام أبل بصنع البطاقة، بل يتطلب الأمر وجود هاتف iPhone للاشتراك.

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وهذا الخيار يقيد بشدة عدد مستخدمى Apple Card المحتمل بالنسبة إلى عدد مستخدمى أجهزة iPhone، ولكن أبل لا تصنع بطاقة الائتمان للتنافس مع بطاقات الائتمان الأخرى، ولكنها تسعى لربط المستخدمين أكثر بأجهزتهم مما يجعل التخلى عنها أمر صعب.