شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Mozilla تعيد تصميم شعار متصفحها "فايرفوكس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت شركة Mozilla نسخة تجريبية جديدة من متصفح الويب الخاص بها تحمل شعار Firefox الجديد الذى يأتى دون كلمة "Quantum" بجانب اسمه.

ومنذ فترة طويلة عملت Mozilla على شعار Firefox ليبدو أكثر أناقة، ولكن الإصدار الأحدث هو خطوة أخرى بعيدًا عن الرسم الأصلى للثعلب الملفوف حول العالم، على الرغم من أن وجه الثعلب أصبح الآن واضح أكثر وقد اختفت أطرافه، إلا أنه لا يزال من السهل التعرف عليه.

ومن المقرر أن تصل الأيقونة الجديدة فى نهاية الأسبوع فى الإصدار 70 من Firefox Nightly، وقال تيم مورى ، المدير الإبداعى فى موزيلا ، إن الشعار الجديد سيتبع مسار محدد وسيكون متاح رسميا فى 20 أكتوبر المقبل.



التصميم الجديد

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يحتوى الشعار فى Firefox Nightly على نظام ألوان أزرق وبنفسجى مختلف، وستتمسك Firefox بالألوان الأحمر والبرتقالى والأصفر.

ومنذ إصدار نوفمبر Firefox 57، أطلقت موزيلا متصفحها Firefox Quantum الذى كان يهدف إلى تسريع Firefox من أجل التنافس بشكل أفضل مع Google Chrome الذى يهيمن على عالم المتصفحات.

ويتمثل التحدى الأحدث الذى تواجهه موزيلا هو حماية خصوصيتك عبر الإنترنت، على سبيل المثال عن طريق حظر مواقع الويب والإعلانات عبر الإنترنت التى تحاول تتبعك، خاة وأن هناك متصفحات أخرى تأخرت عن اخذ تلك الخطوة.