شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة جديدة يختبرها فيس بوك لمستخدمى الأندرويد.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضاف تطبيق فيس بوك "ماسنجر" ميزة الـ"dark mode" أو الوضع المظلم فى وقت سابق من هذا العام، والآن تشير التقارير إلى أن نفس الميزة قادمة للتطبيق الرئيسى للشركة، إذ وجدت الباحثة الشهيرة "جين مانشون وونج" أن فيس بوك يختبر نظام الـ "dark mode" على نسخة الأندرويد من تطبيق الموقع.

ولاحظت الباحثة أن هذه الميزة تبدو فى "مرحلة مبكرة من التطوير"، إذ تظهر فقط فى علامة تبويب "المجموعات" مع ظهور نص غامق على خلفية مظلمة، مما يجعل من الصعب قراءتها، لذلك قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تصل تلك الميزة بشكل رسمى لجميع مستخدمين فيس بوك حول العالم.

وتسمح ميزة الوضع المظلم باستخدام التطبيق ليلا بشكل مريح للعين دون الإضاءة المزعجة المنبعثة من الشاشة، وهناك العديد من التطبيقات التى فعلت تلك الميزة مثل تويتر ويوتيوب وغيرها.

يذكر أن خلال الأسبوع الماضى، تعرض برنامج Messenger Kids التابع لفيس بوك والمخصص للأطفال من سن 6 إلى 12 عامًا، للتدقيق من المشرعين الأمريكيين بعد أن سمح خلل أمنى للأطفال بالتحدث مع أشخاص غرباء دون أن يحصلوا على موافقة آبائهم.