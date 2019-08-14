شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالخطوات.. كيف تحذف موقعك من خرائط جوجل بشكل تلقائى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت من مستخدمي خرائط جوجل، فهذا يعنى أن الشركة الأمريكية العملاقة تعرف الكثير عن موقعك، إذ تتعقب جوجل مكانك لتوفير معلومات دقيقة خاصة بموقعك، مثل نتائج البحث للأماكن الموجودة في مدينتك، ولكن قد لا ترغب دائمًا في مشاركة مكانك مع Google، وقد يكون تذكر حذف بيانات موقعك يدويًا مهمة شاقة.

ولكن حديثا أطلقت جوجل مؤخرًا ميزة تتيح حذف بيانات الموقع تلقائيًا بعد ثلاثة أو 18 شهرًا، وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يتم فيه التدقيق بشكل متزايد في المخاوف المتعلقة بالطريقة التي يتم بها جمع عمالقة التكنولوجيا مثل Google و Facebook بياناتك.

وفيما يلى خطوات حذف موقعك على خرائط جوجل

- من داخل خرائط جوجل اضغط على الثلاثة خطوط الموجودة في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة.



خرائط جوجل

- اضغط على خيار Your timeline.



خيار Your timeline

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- بعد ذلك اضغط على النقاط الثلاث في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة.



الخطوة الثالثة

- اختر الاعدادات ومن أسفل Location settings اضغط على Automatically delete Location History.



الخطوة الرابعة

-حدد الفترة التى تريد أن يتم فيا حذف الموقع تلقائيا.