شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وكالة الفضاء الأوروبية تعلن عن فشل باختبار مهمة المريخ ExoMars والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجه مهمة مشتركة بين وكالات الفضاء الأوروبية والروسية لإرسال مسبار إلى المريخ أزمة أخرى، إذ أكدت وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) أن المظلات الخاصة بمهمة الهبوط ExoMars فشلت فى الاختبار الثانى الذى أجرى الأسبوع الماضى، كما فشلت أيضاً تجربة مماثلة أجريت فى شهر مايو على المظلات نفسها.

نقلاً عن موقع " انجادجيت " الأمريكى، إن المظلات ستضع مركبة ExoMars على الكوكب الأحمر ، إذ قال "فرانسوا سبوتو" قائد فريق المهمة فى ESA فى بيان له:"من المخيب للآمال أن تعديلات التصميم الاحتياطية التى تمت بعد الاختبار الأخير لم تساعدنا فى اجتياز الاختبار الثانى بنجاح"، وتابع سبوتو قائلاً: " إن فريق المهمة يعمل على فهم أسباب الفشل وما زال يأمل فى أن يتمكن من إطلاقه فى العام المقبل كما هو مخطط"

تخطط الوكالة لإجراء اختبار آخر على ارتفاعات عالية قبل انتهاء العام، ولكن لسوء الحظ بالنسبة لوكالة الفضاء الأوروبية ووكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" فإن الوقت ينفد للاستعداد.

ولكن من المقرر إطلاق ExoMars 2020 خلال نافذة ضيقة مفتوحة من 25 يوليو إلى 13 أغسطس 2020، حيث ستطلق الصين والولايات المتحدة مسابير خاصة بهم، وسيكون لكل مركبة فضائية مهمة منفصلة خاصة بها.