شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: منصة "تويتش" تعتذر لمستخدميها بسبب المواد الإباحية .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت "تويتش" منصة بث الألعاب الشهيرة، اعتذارا لمستخدميها، بعد استخدام حساب نجم المنصة السابق تايلر بليفنز، فى بث مواد إباحية.

وسخر "ايمت شاير"، الرئيس التنفيذى لمنصة "تويتش، من البث الصريح، الذي تم بثه على حساب تايلر بليفنز لمنصة الألعاب الشهيرة، الذي يستخدم اسم مستعار، "النينجا"، في بيان على حسابه بموقع تويتر، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.



منصة تويتش

وقال : "لقد أوقفنا الحساب المعني بشكل دائم، لقد أوقفنا أيضًا التوصية بقنوات أخرى على صفحة "نينجا"، أثناء بحثنا عن كيفية الترويج لهذا المحتوى".

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ورغم أن بليفنزأ غادر تويتش، في وقت سابق من هذا الشهر للانضمام إلى النظام الأساسي المملوك لشركة ميكروسوفت، ميكسر، فقد تم الترويج للمواد الإباحية عن غير قصد على قناة اللاعب غير المتصلة بالإنترنت والتي كانت تستخدم لتسليط الضوء على مقاطع الفيديو من القنوات الأخرى .



بليفنز

إحدى تلك القنوات، كانت عبارة عن حساب ينشر مواد إباحية فاضحة، وتم الترويج لها عن غير قصد لأكثر من 14 مليون مشترك في الصفحة.

قال بليفنز، إنه "يشعر بالاشمئزاز والأسف الشديد" وقال إنه كان من الممكن تفادي هذا الخطأ إذا امتنع تويتش عن استخدام صفحته للترويج لقنوات أخرى.