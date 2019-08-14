كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Coosno” طاولة القهوة الذكية بسعر 329 دولار على “Indiegogo”

متابعة-سنيار: إذا كنت تبحث عن طاولة القهوة المثالية، فقد تكون مهتما بـ Coosno المجهزة بثلاجة ومكبرات صوت Bluetooth وطاولة LED وشحن لاسلكي.

تم إنشاء طاولة القهوة الذكية من قبل فريق Coosno Design Hoover الذي أطلق حملة Indiegogo لجمع الأموال اللازمة للمرور بها إلى مرحلة الإنتاج.

مع بقاء 10 أيام على الحملة، ساعد أكثر من 500 مؤيد في تأمين أكثر من 200000 دولار.

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تتوفر التعهدات من 329 دولارا أو ما يقرب من 273 جنيها إسترلينيا، ومن المتوقع أن يتم الشحن في جميع أنحاء العالم خلال شهر فبراير 2020.

يتوفر Coosno في مجموعة متنوعة من التكوينات المختلفة وتشمل التشطيبات الأسود والأبيض.