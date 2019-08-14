الموجز
أكدت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية , أن طقس الخميس المقبل يشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة مرة أخرى، ما بين 3 إلى 4 درجات،
ثم تعود للانخفاض مرة أخرى يوم الجمعة المقبل مع استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة التي تتراوح ما بين 80 إلى 85% على القاهرة، والوجه البحري، وما بين 90 إلى 95 % على السواحل الشمالية.
وحذرت " شاكر " قائدي السيارات أثناء فترات الصباح الباكر الشبورة الكثيفة على الطرق السريعة والصحراوية.
كانت هذه تفاصيل خبر الارصاد الجوية : تحذر من الشبورة الكثيفة على الطرق والطقس شديد الحرارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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