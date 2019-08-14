الارصاد الجوية : تحذر من الشبورة الكثيفة على الطرق والطقس شديد الحرارة

الموجز

أكدت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية , أن طقس الخميس المقبل يشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة مرة أخرى، ما بين 3 إلى 4 درجات،

ثم تعود للانخفاض مرة أخرى يوم الجمعة المقبل مع استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة التي تتراوح ما بين 80 إلى 85% على القاهرة، والوجه البحري، وما بين 90 إلى 95 % على السواحل الشمالية.

وحذرت " شاكر " قائدي السيارات أثناء فترات الصباح الباكر الشبورة الكثيفة على الطرق السريعة والصحراوية.