شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هنعرفك مين ده .. ديفيد كارب مؤسس "تمبلر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث عن استحواذ شركة Automattic المطورة لمنصة التدوين الشهيرة "وورد بريس" على منصة التدوير "تمبلر" المملوكة لشركة ياهو والمملوكة بدورها لشركة فرايزون، حيث قررت الأخيرة بيعها وبيع كل أصولها إلى شركة Automattic، لكن الكثيرين لا يعرفون من هو الشخص الذى يقف خلف تطوير "تمبلر"

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مؤسس تمبلر"

تم تأسيس تمبلر على يد ديفيد كارب فى عام 2009، وقد بدأ ديفيد البرمجمة وهو بعمر 11 عاما، حيث صمم بعض البرامج البسيطة لعدد من الشركات المحلية.

ديفيد كارب

ولد 6 يوليو 1986 بنيويورك سيتى، وهو منظم ومطور شبكة انترنت أمريكى، وقد بدأ حياته المهنية كمتدرب تحت فريد سيبرت فى شركة الرسوم المتحركة فريديراتور ستوديوز، حيث بنى أول منصة تدوين للاستوديو، وصمم وكتب وعدل أول شبكة فيديو لهم على الإنترنت، قناة فريديراتور، ثم بدأ كارب شركته الاستشارية للبرمجيات، Davidville، حيث كان يعمل مع مهندس كمبيوتر ماركو ارمنت على مشاريع للعملاء.

وخلال وجود فجوة بين العقود فى عام 2006، بدأ الاثنان العمل على موقع تدوين مصغر، الذى انطلق كتمبلر فى 2007، واعتبارا من 1 يوليو 2014 يستضيف تمبلر أكثر من 192.9 مليون مدونة، وفى اغسطس 2009، كان كارب أفضل صاحب مشروع تكنولوجى شاب لعام 2009 من قبل BusinessWeek.