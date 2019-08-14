شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 23 موقعا ترسل خطابًا للمفوضية الأوربية لاتهام جوجل بالاحتكار.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لوكالة رويترز أن 23 موقعًا للبحث عن العمل، بصدد إرسال خطابًا إلى المفوضية الأوروبية لاتهام شركة جوجل باستغلال سيطرتها للترويج لخدمة البحث عن الوظائف الخاص بها على حساب المنافسين.

ووفقا لموقع " انجادجيت" الأمريكى، أضافت جوجل ميزة البحث عن الوظائف فى عام 2017، وانتقلت الميزة من الولايات المتحدة إلى المملكة المتحدة فى عام 2018، كما تم دعمها بخصائص تجعلها تجذب المستخدمين ومن أبرزها تحديد راتب الوظيفة.

المشكلة هى أن الشركات الأصغر فى قائمة الوظائف تقول إن ممارسات جوجل غير تنافسية، حيث تدعى الرسالة المرسلة إلى مفوض المنافسة أن هيمنة جوجل فى البحث تمنحها ميزة غير عادلة وربما غير قانونية على شركات البحث عن الوظائف الأخرى، التى يتعين عليها إنفاق مبالغ كبيرة على التسويق، فى حين لا يطلب من جوجل إنفاق عشرة سنتات لتسويق بحثها عن الوظائف، إذ يمكنها الاستفادة من موقعها كرائد فى البحث لتوجيه الباحثين عن عمل إلى قوائمها.

جدير بالذكر تم فرض غرامة على جوجل بقيمة 2.4 مليار يورو (2.7 مليار دولار) للترويج لخدمات التسوق الخاصة بها فى نتائج البحث.