كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن Facebook يعمل على إصدار الوضع المظلم لتطبيق Android الخاص به
متابعة-سنيار: يقوم Facebook بتطوير إصدار وضع مظلم من تطبيق Android الخاص به.
هذا وفقًا للباحث جين مانشون وونغ (عبر Android Police)، الذي اكتشف أن بعض أجزاء التطبيق أعيدت صياغتها لتكون لها خلفية داكنة.
ويبدو أن الوضع المظلم لايزال في المراحل الأولى من التطوير، حيث أن بعض الشاشات فقط في التطبيق تقترب من الانتهاء، مما يعني أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت حتى نرى المنتج النهائي بالفعل.
وكان Facebook’s Messenger حصل على إصدار وضع مظلم في مارس 2019، لكن تطبيق Facebook الرئيسي ظل أبيضا.
ونظرا لأنه من بين أكثر التطبيقات شعبية في جميع أنحاء العالم، سيكون خيار تمكين الوضع المظلم موضع ترحيب كبير.
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