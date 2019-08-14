كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| ” VAND “…أول جهاز تنقية مخصص للاستحمام في العالم

متابعة-سنيار: صممت Stok Labs، ومقرها نيويورك، أول جهاز تنقية مخصص للاستحمام في العالم، يسمح لك بالاستمتاع بمياه نقية تحميك من قساوة المياه المليئة بالمواد الكيميائية التي يمكن أن تجفف بشرتك وشعرك.

VAND هو نظام ترشيح فريد يمكن إضافته بسهولة إلى الدش الموجود لديك.

وقال مطورو النظام: “إن نظام VAND المزدوج المخصص لتنقية المياه هو نتيجة لآلاف الساعات من البحث والتصميم والنماذج الأولية”.

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تقوم VAND بتنقية المياه التي تستحم بها، وحماية بشرتك، شعرك وصحتك من قساوة الماء المملوءة بالمواد الكيميائية التي تسبب جفاف البشرة والشعر، وتسبب لك الحساسية، وتمنع الصابون وعلاجات الشعر والجلد من العمل بفعالية.

تقوم VAND بتنقية مياه الاستحمام الخاصة بك من المعادن السيئة وتعوضها بمعادن جيدة، مما يجعل بشرتك وفروة رأسك أكثر صحة على المدى الطويل. ”

VAND متاح للدعم على Kickstarter، وتبدأ التعهدات من 99 دولارا أو ما يقرب من 82 جنيها إسترلينيا ومن المتوقع أن يتم التسليم في جميع أنحاء العالم خلال ديسمبر 2019.