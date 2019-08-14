كابلات Lightning المُعدلة تتيح للقراصنة الوصول عن بُعد إلى الحاسوب الخاص بك

فاطمة أيت طالب - دبي - الملحقات الرسمية من آبل هي باهظة الثمن وهذا هو السبب الذي يدفع العديد من المستخدمين لشراء ملحقات أرخص غير رسمية من شركات الطرف الثالث. ومع ذلك، بغض النظر عن مشاكل السلامة والتوافق المحتملة، فهناك سبب وجيه لتجنب هذه الملحقات غير الرسمية.

إحدى هذه الأسباب، كما هو موضح بالتفصيل في تقرير من موقع Motherboard، هو أن هناك بعض الكابلات التي يمكن أن تسمح للقراصنة بإختراق الحاسوب الخاص بك عن بعد. يُورد التقرير تفاصيل عن الكيفية التي طور بها باحث أمني يُطلق على نفسه إسم MG كابل Lightning مزيف والذي يسمح له بالوصول إلى الحاسوب الخاص بك عن بُعد عندما يتم ربطه معه.

وما يزيد الطين بلة هو أن كابل Lightning الذي طوره MG هو في الواقع كابل Lightning أصلي تم شراؤه من آبل، ولكن تم تعديله بعد ذلك من خلال زراعة مكونات إضافية داخله. يأتي أيضًا مع برنامج نصي وأوامر تسمح للمتسلل بتشغيل برامج ضارة على حاسوب الضحية.

ومن غير الواضح ما إذا كان هناك أي دفاع ضد هذا الهجوم أم لا، ولكنه يُسلط الضوء على حقيقة أن حتى الأجهزة الأصلية المُعدلة يُحتمل أن تكون وسيلة محتملة للهجوم. كما أننا نتخيل أنه من الممكن تقنيًا تكرار ذلك على أي كابل Lightning، سواء كان أصلي أم لا، مما يجعل من الصعب تحديد الكابل المُلغم.