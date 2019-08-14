الجيل المقبل من Xbox سيركز على معدل الإطارات وأوقات تحميل الألعاب، وفقا لشركة مايكروسوفت

فاطمة أيت طالب - دبي - في معرض E3 2019 الذي أقيم في وقت سابق من هذا العام، أكدت لنا شركة مايكروسوفت أنها تعمل بالفعل على الجيل المقبل من جهاز Xbox. لا نعرف الكثير عن هذا الجهاز بإستثناء حقيقة أن شركة مايكروسوفت تعمل عليه، ولكننا سمعنا من بعض المصادر غير الرسمية أنه سيضم على الأرجح معالج خاص من شركة AMD، والذاكرة العشوائية GDDR6، والذاكرة التخزينية SSD.

يُقال أن كل هذا سيجعل الجيل المقبل من Xbox أقوى أربع مرات من جهاز Xbox One الحالي. والآن بعد حديثه مع موقع GameSpot، كشف لنا الرئيس التنفيذي لقسم Xbox في شركة مايكروسوفت، السيد Phil Spencer عن بعض التفاصيل الإضافية حول الجيل المقبل من Xbox، حيث كشف لنا أن بعض الجوانب التي ستركز عليها مايكروسوفت في جهازها القادم، ستشمل معدل الإطارات وكذلك أوقات التحميل.

ووفقا للسيد Phil Spencer، فقد صرح بالقول : ” أعتقد أن الجانب الذي نريد حقًا التركيز عليه في الجيل المقبل من Xbox هو معدل الإطارات وقابلية اللعب للألعاب. ضمان تحميل الألعاب بسرعة مذهلة، وضمان تشغيل اللعبة بأعلى معدل إطارات ممكن. نحن أيضًا الشركة التي تقف وراء نظام الويندوز، لذلك نرى العمل الذي يجري من أجل الحواسيب والعمل الذي يقوم به المطورون. يحب الناس 60 إطارًا في الثانية، لذا فإن تشغيل الألعاب بدقة 4K وبمعدل 60 إطارًا في الثانية سيكون هدفًا حقيقيًا بالنسبة لنا على ما أعتقد “.

كانت معدلات الإطارات ودقة الوضوح واحدة من الميزات المثيرة للجدل عندما تم إطلاق Xbox One لأول مرة، حيث تم مقارنة العديد من الألعاب وهي تعمل على Playstation 4 و Xbox One. لا توجد لدينا حتى الآن أي معلومات عن الموعد الذي سيتم فيه إطلاق الجيل التالي من Xbox، ولكننا سنواصل مراقبة الوضع من أجل الحصول على المزيد من المعلومات.