شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تحدد 4 مواقع للحصول على عينات من كويكب "نهاية العالم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد الفريق الذي يقود مهمة ناسا الأولى لأخذ عينة من الصخور من الكويكب "بينو"، 4 مواقع وعلامة للمركبة الفضائية أوزوريس ريكس.

ورسمت المركبة الفضائية بالفعل خرائط نيزك بينو بالكامل، الذي يطلق عليه اسم "كويكب نهاية العالم"، من أجل تحديد أكثر الأماكن أمانًا وأكثرها سهولة لجلب جزء من سطحه، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

وستتم دراسة المواقع الأربعة قبل اختيار الموقعين الأخيرين، الأول والنسخ الاحتياطي، في ديسمبر من هذا العام.

من المقرر أن يجمع "المسبار أوزوريس ريكس"، مجموعة عينات في النصف الأخير من عام 2020، وستعيد المركبة الفضائية العينات التى ستجلبها من الكويكب إلى الأرض في 24 سبتمبر 2023.



تحديد مواقع العينات



كويكب بينو

المواقع المرشحة، لأخذ العينات من كويكب بينو، تم تسميتهم على أسماء طيور لها أصل مصرى، إذ تعتبر مصر موطنها الأصلى، وهى Nightingale و Kingfisher و Osprey و Sandpiper .

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وتسمية المواقع بأسماء طيور مصرية، يتفق مع تسمية المركبة باسم الإله أوزوريس المصرية، إذ أطلقت ناسا على المسبار المخصص للمهمة، "أوزوريس ريكس"، لاستكشاف الكويكب بينو.

المواقع الأربعة متنوعة في كل من الموقع الجغرافي والسمات الجيولوجية، في حين أن كمية المواد التي يتم أخذ عينات منها في كل موقع لم يتم تحديدها بعد، فقد تم تقييم المواقع الأربعة جميعها بدقة لضمان سلامة المركبة الفضائية عند نزولها إلى سطح الكويكب ولمسه وجمع العينات.

"العندليب" هو أكثر المواقع شمالية، ويقع على خط عرض 56 درجة شمالًا على بينو، يوجد العديد من مناطق أخذ العينات المحتملة في هذا الموقع، والتي تم تعيينها في حفرة صغيرة تشمل حفرة كبيرة يبلغ قطرها 459 قدمًا (140 مترًا).



الكويكب

يحتوي الموقع في الغالب على مواد دقيقة ومظلمة وذات حواف منخفضة أو انعكاس ودرجة حرارة سطح الخيارات الأربعة.

ويقع Kingfisher في حفرة صغيرة بالقرب من خط الاستواء بينو على خط عرض 11 درجة شمالًا، يبلغ قطر الحفرة 26 قدمًا (8 أمتار) وتحيط بها الصخور، على الرغم من أن الموقع نفسه خالٍ من الصخور الكبيرة.