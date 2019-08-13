Realme تعمل على نظام التشغيل الخاص بها، وسيصل بحلول نهاية هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا للرئيس التنفيذي لشركة Realme في الهند، السيد Madhav Sheth، فيبدو أن هذه الشركة الصينية تعمل بدورها على تطوير نظام التشغيل الخاص بها. وكما تعلمون على الأرجح، فشركة Realme تستخدم نظام ColorOS الذي يستند على نظام الأندرويد في هواتفها الذكية، ولكن نظرًا إلى أن ColorOS يبقى ملكًا لشركة Oppo، فهذه الأخيرة تمنعها من تقديم ميزات جديدة يطلبها عملاؤها.

ليست هناك حاليًا أي معلومات حول نظام التشغيل الذي تعمل عليه شركة Realme. يجب أن يصبح هذا النظام جاهزًا بحلول نهاية هذا العام أو في مطلع العام المقبل. ومن غير الواضح تمامًا أي من هواتف Realme الحالية سيتم تحديثها للحصول على نظام التشغيل الجديد. ومع ذلك، يُعتقد على نطاق واسع أن نظام التشغيل الجديد من شركة Realme سيستند على نظام Android Q، ولكن السيد Madhav Sheth لم يؤكد ذلك.

هل سيكون قريبًا إلى نظام الأندرويد الخام مثل OxygenOS أو مليئًا بالإضافة الخاصة مثل ColorOS؟ في مقابلة أجريت معه في شهر أبريل الماضي، أخبرنا السيد Madhav Sheth أنه يعتقد بأن نظام الأندرويد الخام ليس التجربة المناسبة التي ينبغي على عملاء الشركة الحصول عليها، مضيقًا أنه بينما تهدف الشركة إلى تقديم الأداء والدعم الطويل الأمد لنظام الأندرويد الخام، فإنها تريد الإحتفاظ ببعض الميزات ذات القيمة المضافة أيضًا.

حتى أنه ألمح إلى أن هناك شيئًا قادمًا قبل مهرجان ديوالي في الهند، وهو ما قاله تمامًا عن الهاتف الرباعي الكاميرا القادم من الشركة والمزود بالكاميرا الأساسية التي تبلغ دقتها 64 ميغابكسل. وبالنسبة لمهرجان ديوالي، فسوف يتم تنظيمه في اليوم 27 أكتوبر، ولكن أولى هواتف Realme 5 ستصل قبل ذلك، وبالضبط في اليوم 20 أغسطس. لذلك، نتوقع أن نسمع المزيد من التفاصيل حول نظام التشغيل الجديد في الأسبوع المقبل.