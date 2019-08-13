سامسونج تتطلع إلى إطلاق هاتف مزود ببطارية الجرافين في غضون عامين

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما كشفت شركة سامسونج عن تقنية جديدة للبطاريات تستخدم مادة الجرافين لجعل بطاريات الليثيوم أيون تواصل العمل لفترة أطوال، كان الجميع يمتدح هذه التقنية ويرحب بالمستقبل، على الرغم من التكلفة الفلكية للإنتاج، مما جعل من الصعب على الشركة الكورية الجنوبية جلب هذه البطاريات الجديدة إلى الأجهزة التي يتم إنتاجها بكميات كبيرة.

ومع ذلك، وفقا للمسرب الأمريكي الشهير https://twitter.com/evleaks/status/1160983319825326080 والمعروف بإسم الشهرة evleaks، فيبدو أن شركة سامسونج على وشك كشف النقاب عن جهاز مزود ببطارية الجرافين ” إما في العام المقبل أو في العام 2020 “.

يتم وصف الجرافين على أنها مادة موصلة وقوية ومرنة في النفس الوقت، ويُنظر إليها على أنها المستقبل منذ إكتشافها كبديل لبطاريات الليثيوم أيون في العام 2004. هذه المادة عبارة عن شكل من أشكال الكربون يمكن تضمينه في بطاريات صغيرة الحجم ونحيفة في نفس الوقت مع العلم بأنها تمتاز بسعة أكبر، وتدعم الشحن السريع من دون توليد الكثير من الحرارة.

ومع ذلك، كما هو الحال مع أي تكنولوجيا جديدة، فبطاريات الجرافين هي أيضًا مُكلفة للغاية. قال Evan Blass أنه على الرغم من أن سامسونج قد تمتلك منتجًا فعليًا يستخدم هذا النوع الجديد من البطاريات، إلا أن الشركة لا تزال بحاجة إلى العمل على زيادة قدراتها الإنتاجية وخفض التكاليف المرافقة لها، ولكن لا يجب أن تتفاجأ إذا رأيت هذا الجهاز في العام المقبل أو في العام الذي يليه.