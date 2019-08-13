الأرصاد: طقس غدًا شديد الحرارة ... والعظمى بالقاهرة 39 درجة

يتوقع خبراء هيئة الارصاد الجوية، أن يسود غدا الاربعاء، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي أنحاء الجمهورية في ساعات النهار لطيف في الليل.

وأيضاً تقل الرؤية في الشبورة المائية في الصباح على مناطق من شمال الجمهورية، وأيضاً تظهر السحب المخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب الجمهورية، يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح بعضها شمالية غربية ومعتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الاحمر فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج فيه بيت متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الاربعاء على بعض مناطق الجمهورية:

القاهرة العظمى 39 والصغرى 26 درجة.

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الإسكندرية العظمى 34 والصغرى 23 درجة.

مطروح العظمى 31 والصغرى 21 درجة.

سوهاج العظمى 41 والصغرى 25 درجة.

دقنا العظمى 41 والصغرى 25 درجة.

أسوان العظمى 42 والصغرى 28 درجة.