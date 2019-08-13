شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو مش عارفها .. يعنى إيه الرسائل الصامتة على تليجرام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح تطبيق التراسل الفورى المشفر "تليجرام" مؤخرا تحديث جديد وفر عدد من الميمزات الجديدة والتى يأتى على رأسها ميزة الرسائل الصامتة، حيث يمكن للمستخدمين الاستفادة من هذه الميزة الجديدة من خلال تحميل الإصدار Telegram 5.10.

ميزة الرسائل الصامتة

تتيح إرسال رسائل إلى الأصدقاء بحرية وبدون إزعاجهم، وهى تعتبر مفيدة عندما تعلم أنهم نائمون أو يدرسون أو يحضرون اجتماعًا، حيث لن تصدر هواتفهم الذكية أى إشعار صوتى عند تلقى هذا النوع من الرسائل، إذ تعتبر مميزة للكثير من المستخدمين فى العديد من الأحيان.





استخدام الرسائل الصامتة

لإرسال رسائل صامتة على المستخدم الضغط على زر الإرسال لعدة ثوان، ثم سيحصل صديقك على الرسالة من دون إشارة صوتية، حيث سيتلقى المستلم إشعارًا كالمعتاد، لكن هواتفهم لن تصدر صوتًا، حتى لو نسوا تمكين وضع عدم الإزعاج.