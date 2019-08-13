رغم ضغط الشارع العراقي والحديث المطول عن ضعف خدمة الانترنت والاتصالات في العراق، لا تزال تلك الخدمة سيئة ولا ترتقي الى نصف المستوى المطلوب، ناهيك عن ارتفاع اسعارها، بحسب برلمانيين.
وفي الوقت الذي يبين فيه برلمانيون بانه ثمة وقفة جادة ستنظم بخصوص هذا الموضوع في الفصل التشريعي المقبل، طالب آخرون بالتوجه نحو انشاء شبكة وطنية رابعة موحدة تكون اسعارها وخدماتها مخفضة من قبل الدولة، كحل لازمة الانترنت والاتصالات.
ومنذ عام تقريبا، استلم وزير الاتصالات حقيبته الوزارية، ليبدأ بعدها بتقديم الوعود للمواطنين بتحسين خدمة الانترنت والاتصالات، الا انها ومن الواضح لا تزال كما هي منذ استلامها، بحسب مختصين.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: في ظل سوء خدمة الانترنت... هل يتم انشاء شبكة اتصالات جديدة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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