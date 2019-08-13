شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق جديد يوفر لك تحديثات دقيقة أولا بأول عن الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طورت الشركة الأمريكية ClimaCell ، تطبيقا جديدا يوفر للمستخدمين تحديثات دقيقة عن الطقس، عن طريق تحويل أى جهاز تقريبًا إلى جهاز استشعار.

وقالت ClimaCell، التى تتخذ من بوسطن مقرًا لها، إن تحديثات الطقس الفائقة - المتوفرة الآن لمواقع فى 50 دولة حول العالم - تستخدم أجهزة استشعار "غير تقليدية" لتقديم تنبؤات أكثر دقة.

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وتشمل هذه المستشعرات العديد من الأجهزة التى يتصل بها الكثيرون يوميًا، بما فى ذلك الهواتف المحمولة والأبراج والسيارات المتصلة وكاميرات الشوارع، والتى يمكن للشركة من خلالها جمع قياسات فى الوقت الحقيقى لهطول درجة الحرارة وأكثر من ذلك.

تستخدم الشركة بعد ذلك الخوارزمية الخاصة بها لتطوير نموذجها الخاص استنادًا إلى هذه البيانات، ثم تقوم بتجميعها فى تطبيق يوفر للمستخدمين إعلامات محدثة وفقًا للتوقعات المحلية.

وفقًا للشركة، فإن التنبؤات من خلال تطبيقها، الذى تم إصداره هذا الأسبوع على نظام iOS ، أكثر دقة بنسبة 60 فى المئة من تلك الخاصة بالموفرين الحاليين مثل الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوى (NOAA).