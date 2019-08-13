شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تسمح لمستخدمى الأندويد بتسجيل دخول لحساباتهم عبر هواتفهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتخذت شركة جوجل خطوة مهمة نحو مستقبل لا يتطلب كلمات مرور، مما يسمح لمستخدمى الهواتف الذكية بتسجيل الدخول إلى بعض مواقع الويب باستخدام هواتف Android الخاصة بهم فقط، هذا يعنى أنك ستكون قادرًا على تسجيل الدخول إلى موقع ما باستخدام رمز مرور أو بصمة إصبع، وسيكون ذلك بدءًا من هواتف Pixel التى تنتجها جوجل، وبعدها ستكون متاحة عبر هواتف أندرويد الحديثة.

وقال عضوان بفريق جوجل، Dongjing He و Christiaan Brand ، فى إحدى التدوينات: "تمثل هذه القدرة الجديدة خطوة أخرى فى رحلتنا إلى جعل المصادقة أكثر أمانًا وأسهل على الجميع"، وأضافوا أن فى الوقت الحالى، تعمل الخدمة عبر موقع passwords.google.com، لكن الشركة تخطط لتوسيع نطاقها لتشمل خدمات جوجل الأخرى.

يذكر أن كلمات المرور الأكثر أمانًا هى تلك التى يصعب كتابتها وتذكرها، وهذا الأمر كان سببا فى العديد من الانتهاكات التى أدت إلى تسريب كلمات المرور والبيانات الشخصية الأخرى عبر الإنترنت، ويعد استخدام جوجل لنظام أندرويد كجهاز مصادقة خطوة مهمة لحل بعض مشكلات كلمة المرور.