شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى يستجوبون رئيس أمازون حول خداع المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سأل اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى "جيف بيزوس" الرئيس التنفيذى لشركة أمازون، عن كيفية تحديد وضع علامة"Amazon's Choice" على بعض المنتجات، وما إذا كانت العلامة تخدع المستهلكين فى شراء "منتجات ذات جودة رديئة".

وبحسب موقع TOI الهندى، فقال السناتورين الديمقراطييين "بوب مينينديز" و"ريتشارد بلومنتال" فى الرسالة التى أرسلاها إلى بيزوس "نشعر بالقلق من أن الشارة قد تم تخصيصها بطريقة تعسفية، أو ما هو أسوأ، بناءً على تقييمات المنتجات الاحتيالية"، حيث أن علامة "Amazon's Choice" هى علامة صغيرة تظهر بجانب عناصر معينة، على غرار علامة "Best Seller".

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وقد تم مقاضاة أمازون فى 2015 لمنع الشركات التى كانت تكتب مراجعات وهمية ثم تبيعها لتجار التجزئة فى الموقع تسعى لتعزيز مبيعات منتجاتها، فيما قال أعضاء مجلس الشيوخ إن قلة المعلومات حول كيفية تحديد أمازون للمنتجات التى تحصل على الشارة دفعهم إلى التساؤل عما إذا كانت أمازون تستخدمها "للترويج لمنتجاتها الخاصة على منتجات المنافسين، مما يحتمل أن يكون فى صالح البائعين الأصغر على المنصة".

وقد طلب أعضاء مجلس الشيوخ "شرحاً مفصلاً للعملية" التى تستخدمها أمازون لتحديد المنتجات التى تعتبر اختيار أمازون وإذا كان بائع التجزئة يستخدم خوارزمية للقيام بذلك، كما سألوا عما إذا كان موظفى أمازون يراجعون المنتجات شخصيًا "للتأكد من أنهم يلبون حدًا معينًا للجودة".

وقد تعرضت أمازون لانتقادات بسبب قوتها على بائعى الطرف الثالث على موقعها، الذين يتعين عليهم الدفع مقابل الإعلان للمنافسة ضد مبيعات العلامات التجارية الخاصة والخاصة بالعلامات التجارية من جانب العلامات التجارية الخاصة بالأمازون، كما أعلنت وزارة العدل الأمريكية فى يوليو أنها تحقق فيما إذا كانت شركات التكنولوجيا الكبرى، بما فى ذلك "بعض خدمات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت"، تشارك فى ممارسات معادية للمنافسة.