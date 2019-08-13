صور للهاتف LG G8X تظهر لنا شاشة أكبر مع قطع أصغر، ومنفذ للسماعات في الجزء السفلي من الجهاز

فاطمة أيت طالب - دبي - تشوق شركة LG لقدوم هاتف جديد مع شاشتين قبيل إنعقاد معرض IFA 2019 المقرر عقده في أوائل شهر سبتمبر المقبل بالعاصمة الألمانية برلين، وهو الهاتف الذي من المرجح أن يأتي لخلافة الهاتف LG V50 ThinQ مع الملحق LG Dual Screen الخاص به والذي يتيح له الحصول على شاشة ثانية. قد يحصل الهاتف LG G8 ThinQ على خليفة خاص به أيضًا وقد يحصل على نفس المظهر.

أما وقد قلنا ذلك، فقد حصلنا اليوم على تسريبات جديدة من المسرب الفرنسي الشهير OnLeaks تقول بأن شركة LG تعمل على هاتف جديد يُدعى LG G8X سيحصل على كاميرا أمامية واحدة بدلاً من كاميرتين، مما يعني أن هذا الهاتف سيحصل على قطع أصغر في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة. هناك سماعة أذن عادية بالقرب من الكاميرا الأمامية، وبالتالي هذا يُلمح إلى أن الهاتف LG G8X سيفتقر أيضًا إلى تقنية Crystal Sound OLED لتمرير الصوت عبر الشاشة.

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التسريبات الجديدة تُلمح أيضًا إلى أن الهاتف LG G8X سيضم شاشة بقطر 6.2 إنش مع العلم بأن الأبعاد الإجمالية لهذا الهاتف ستبلغ 159.3 × 75.8 × 8.5 ملمتر. ونظرًا إلى أن الهاتف LG G8X الجديد سيضم قطعًا صغيرًا في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة، فهذا يعني بأنه سيفتقر إلى الكاميرا الثلاثية الأبعاد المسؤولة عن تقنية التعرف الثلاثي الأبعاد على الوجه. ونتيجة لذلك، فسوف يعتمد الهاتف LG G8X فقط على مستشعر بصمات الأصابع المدمج في الشاشة مع العلم بأن LG G8X سيكون أول هاتف من شركة LG يضم مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، وهذا ما يلمح بدوره إلى أن الهاتف LG G8X سيضم شاشة بتقنية OLED بدلاً من LCD.

الجزء السفلي من الهاتف LG G8X سيضم منفذ السماعات 3.5mm ومنفذ USB Type-C، ومنفذ مكبر الصوت. وعندما يتعلق الأمر بالواجهة الخلفية، فسوف يواصل الهاتف LG G8X إستخدام كاميرتين فقط، على الرغم من أننا لا نزال نجهل دقة هذه الكاميرات وما هو الدور الذي تقوم به. عمومًا، حدث LG في معرض IFA 2019 سيُعقد في اليوم السادس من شهر سبتمبر المقبل، لذلك توقع رؤية LG G8X و LG V60 ThinQ بعد أقل من شهر من الآن.