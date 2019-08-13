شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة الفضاء الهندية Chandrayaan-2 تصل مدار القمر فى 20 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف " كيه سيفان " رئيس منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) ، أن مهمة القمر الثانية للهند Chandrayaan-2 من المتوقع أن تصل إلى مدار القمر يوم 20 أغسطس وتهبط على سطح القمر فى 7 سبتمبر.

وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، فقد كشف أن المركبة الفضائية ستغادر مدار الأرض بعد يومين.

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وقال رئيس ISRO إن مركبة تشاندرايان -2 التى يبلغ وزنها 3850 كيلوجرام وهى مركبة فضائية مكونة من ثلاث وحدات تشتمل على مركبة فضائية ومركبة هبوط ومركبة استكشاف تم إطلاقها فى 22 يوليو، وستهبط على سطح القمر فى 7 سبتمبر.

وأوضح أنه بعد إطلاق Chandrayaan-2 فى 22 يوليو الماضى، قاموا بخمسة مناورات، وأضاف أن جسم المركبة تشاندرايان -2 يدور الآن حول الأرض، وستحدث المناورة المهمة والحاسمة التالية صباح الأربعاء، ففى حوالى الساعة 3:30 صباحًا فى 14 أغسطس، ستحدث مناورة تسمى الحقن عبر القمر، ومن خلال هذه المناورة، ستترك Chandrayaan-2 الأرض وتتحرك نحو القمر.

وفى 20 أغسطس سوف تصل إلى القمر، وبعد ذلك ستنفذ عملية إدخال المدار القمرى، ومن خلال هذه العملية ستكون تشاندرايان -2 تدور حول القمر فى 20 أغسطس، وأخيرا فى 7 سبتمبر، ستهبط المركبة على سطح القمر بالقرب من قطبه الجنوبى، وقال إن العلماء فى ISRO سيكونون مشغولين فى الأشهر المقبلة، وخاصة فى ديسمبر، عندما تتولى وكالة الفضاء مهمة لإطلاق أقمار صناعية صغيرة.