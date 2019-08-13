شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هاكر يبتكر شاحن أيفون "مضروب" يتيح له اختراق جهازك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحد الهاكرز عن طريقة جديدة لاختراق جهاز الكمبيوتر، وذلك من خلال كابلات شحن هواتف أيفون والتى تأتى فى شكل يشبه شكل الكابلات الأصلية.

وبحسب موقع metro البريطانى، فجاء هذا الكشف خلال مؤتمر الأمن السيبرانى DefCon الأسبوع الماضى، وقيل فيه أن هذه الكابلات تتيح للهاكرز الوصول إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بالمستخدمين والحصول على الدخول إلى حساباتهم المختلفة على الإنترنت، فعندما تكون الكابلات موصولة بالكمبيوتر، فإنها تقدم برمجيات خبيثة يمكن أن ينتهى بها الأمر مع وصول الهاكرز إلى تفاصيل الحساب البنكى.

I will be dropping #OMGCables over the next few days of defcon.



I will also have 5g bags of DemonSeed, if that’s your thing.



I’ve been very busy with @d3d0c3d & @clevernyyyy.



Details and update here: https://t.co/0vJf68nxMx



🌚🔥 pic.twitter.com/lARWTYHZU1 Advertisements — _MG_ (@_MG_) August 9, 2019

— _MG_ (@_MG_)

وكشف مطور هذا الكابل - أحد المتسللين المعروفين باسم "MG" - أنه يأتى فى شكل يشبه كابل الشحن الأصلى من أبل، حيث لا يمكن أن يلاحظ الشخص أو الكمبيوتر اى اختلاف، ولكنه فى نفس الوقت يتيح للهاكرز التحكم الكامل فى الكمبيوتر.

وعلى الرغم من أن الكابل لن يتمكن من الوصول إلى جهاز أيفون، إلا أنه سيتسبب فى دمار شامل لأى كمبيوتر محمول يتم توصيله به، فبمجرد إرفاقه، يمكنه نشر مجموعة من النصوص والأوامر التى تتيح للهاكرز تشغيلها على جهاز الضحية، وقال إم جي: "إن الأمر يشبه القدرة على الجلوس على لوحة المفاتيح وماوس الضحية ولكن دون وجودها فعليًا".

وقال الهاكرز إنه قام بتطوير البرمجية الخبيقة، ثم قام بتركيبها فى كابلات لا يمكن تفريقها عن كابلات شحن أبل القياسية، وأضاف أنه يخطط لمحاولة استخدام هذا النمط نفسه على أنواع أخرى من الكابلات، مما قد يؤدى إلى فتح العديد من الأهداف عندما يتم خداع الأشخاص الذين يستخدمون أجهزة أندرويد.