تكنولوجيا: هاكر يبتكر شاحن أيفون "مضروب" يتيح له اختراق جهازك

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحد الهاكرز عن طريقة جديدة لاختراق جهاز الكمبيوتر، وذلك من خلال كابلات شحن هواتف أيفون والتى تأتى فى شكل يشبه شكل الكابلات الأصلية.

وبحسب موقع metro البريطانى، فجاء هذا الكشف خلال مؤتمر الأمن السيبرانى DefCon الأسبوع الماضى، وقيل فيه أن هذه الكابلات تتيح للهاكرز الوصول إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بالمستخدمين والحصول على الدخول إلى حساباتهم المختلفة على الإنترنت، فعندما تكون الكابلات موصولة بالكمبيوتر، فإنها تقدم برمجيات خبيثة يمكن أن ينتهى بها الأمر مع وصول الهاكرز إلى تفاصيل الحساب البنكى.

