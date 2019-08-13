تطبيق Facebook لمنصة الأندرويد سيحصل على الوضع الليلي ” Dark Mode ” قريبًا

فاطمة أيت طالب - دبي - حصل تطبيق Facebook Messenger على الوضع الليلي Dark Mode في شهر مارس من هذا العام، والآن يبدو أن هذا الثيم الأسود على وشك أن يشق طريقه أيضًا إلى تطبيق Facebook الرئيسي على منصة الأندرويد.

بدأت الشبكة الإجتماعية الأكثر شعبية في العالم بالفعل العمل الوضع الليلي Dark Mode من أجل خاصية Facebook Watch، ولكن الخبيرة في مجال الهندسة العكسية، المهندسة Jane Wong والتي كانت وراء إكتشاف العديد من الميزات الجديدة القادمة إلى الفيسبوك وإنستاجرام في الماضي، تفيد بأن الشركة بدأت العمل بالفعل على نفس الميزة من أجل تطبيق Facebook بأكمله.

لا تزال الفيسبوك تعمل على جلب الوضع الليلي Dark Mode لتطبيقها الرئيسي وسيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تُعلن الشركة عن الميزة، فحتى لو إنتهت الشركة من تطوير هذا الثيم الأسود للتطبيق، فسوف تحتاج الشركة لإختباره لفترة مع فئة محدودة من المستخدمين قبل أن تقوم بإصداره لكافة مستخدمي Facebook في جميع أنحاء العالم.