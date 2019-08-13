شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يختبر طرح "الوضع المظلم" لتطبيقه على أندرويد قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق فيس بوك ميزة الوضع المظلم لتطبيق ماسنجر التابع له فى مارس الماضى، والآن هناك تقارير تشير إلى أن هذه الميزة قد تصل إلى التطبيق الرئيسى للمنصة على نظام التشغيل أندرويد.

وبحسب موقعه GSM الهندى، فبدأت شركة فيس بوك بالفعل العمل على الوضع المظلم لتبويب Watch على فيس بوك، لكن الخبيرة الهندسية العكسية جين وونغ - التى كشفت سابقًا عن ميزات قيد التطوير فى انستجرام وفيس بوك، تشير إلى أن الشركة بدأت فى تنفيذ هذه الميزة المطلوبة بشدة عبر التطبيق بأكمله، حيث تمكنت من تسريب صورة رسمية مأخوذة من التطبيق بالوضع الليلى والتى تظهر استخدام فيس بوك للون الأسود وحتى تحويل اللون الأزرق فى الأيقونات إلى الأسود.





لكن لا يزال فيس بوك يعمل على إصدار Dark Mode لتطبيقه الرئيسى وسيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تعلن الشركة عن الميزة، كذلك فلازالت المعلومات غامضة عن طريقة تطبيق التحديث إن كان تلقائياً حسب وقت اليوم أم يدوياً أم كليهما، أيضاً لا نعلم إن كانت آبل ستمنع فيس بوك من ذلك لقيود خاصة بنظام iOS.