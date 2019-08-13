شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تتيح للمستخدمين تسجيل الدخول لبعض خدماتها على أندرويد ببصمة الأصبع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى شركة جوجل لإضافة ميزة جديدة لمستخدمى نظام تشغيل أندرويد، والتى تتيح لهم الوصول إلى العديد من الخدمات بكل سهولة بدون الحاجة إلى كتابة كلمات المرور، وذلك باستخدام بصمة الإصبع فقط، حيث طرحت جوجل ميزة جديدة لمستخدمى نظام تشغيل أندرويد تتيح لهم الدخول إلى عدد من خدمات الشركة بكل سهولة عن طريق بصمة الأصبع ودون الحاجة لتكرار كتابة كلمات المرور.

وبحسب موقع The Verge الأمريكى، فإن المستخدمين لن يحتاجو إلى كتابة كلمة المرور بعد الآن فى كل مرة يرغبون فيها فى الوصول إلى خدمة مختلفة، وذلك من خلال خاصة بصمة الأصبع أو كتابة رمز الحماية PIN بمجرد ظهور شاشة تسجيل الدخول عند استخدام متصفح كروم، فيما كانت جوجل قد أشارت قبل ذلك إلى أنها ترغب فى جعل كلمات المرور أمرا من الماضى، ويبدو أنها بدأت خطواتها الفعلية للقيام بذلك مع التحديث.

ويمكن الآن للمستخدمين تفعيل الميزة الجديدة من خلال صفحة إدارة كلمات المرور passwords.google.com والتى تحوى جميع كلمات المرور المحفوظة سابقًا، فيما سيقوم متصفح جوجل كروم بإشعار الجميع بالميزة بمجرد وصولها، لكى يتمكن أى مستخدم من تفعيلها بدلًا من كتابة كلمات المرور.

لكن يجب ملاحظة أن هذه الميزة متاحة فى الوقت الحالى لبعض مستخدمى أندرويد من أجل اختبارها، لكنها ستكون متوفرة لجميع المستخدمين قريبًا.