شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبب يمنع فيس بوك من الاستحواذ على تطبيق الدردشة Houseparty.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع قيام المنظمين الأمريكيين بالتحقيق فى استحواذ "فيس بوك" على واتس آب وإنستجرام، أفادت التقارير أن عملاق الشبكات الاجتماعية قد أرجأ خططًا لشراء تطبيق دردشة فيديو جماعى شهير يسمى Houseparty.

ووفقًا لتقرير إنجادجيت، نقلاً عن صحيفة نيويورك تايمز، انتهت المحادثات بعد أن أدرك فيس بوك أن الحصول على تطبيق كبير آخر على الشبكات الاجتماعية سيدعو إلى إثبات مخاطر مكافحة الاحتكار من لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC)، حيث يتيح تطبيق Houseparty للمستخدمين إجراء دردشة فيديو مع عدة أشخاص فى وقت واحد، كما أنه يحظى بشعبية بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 24 عامًا.

وكانت شركة Epic Games المطورة للعبة Fortnite قد حصلت على Houseparty فى يونيو مقابل مبلغ لم يكشف عنه، فيما وافقت FTC الأمريكية الشهر الماضى على تسوية تاريخية تشمل نحو 5 مليارات دولار مع فيس بوك بسبب التحقيق فى انتهاكات الخصوصية لعملاق التكنولوجيا بما فى ذلك فضيحة Cambridge Analytica.

وبصرف النظر عن عقوبة قياسية بقيمة 5 مليارات دولار، فسوف يقدم فيس بوك أيضًا قيودًا شاملة جديدة وبنية مؤسسية معدلة تجعل الشركة مسئولة عن القرارات التى تتخذها بشأن خصوصية مستخدميها، وتبحث هيئة US FTC أيضًا ما الذى دفع فيس بوك إلى الحصول على انستجرام وواتس آب، لكن وفقًا للتقارير، تتطلع FTC لمعرفة ما إذا كان فيس بوك يحاول استبعاد المنافسين المحتملين قبل أن يتمكنوا من تحدى عملاق وسائل التواصل الاجتماعى.