شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مطور تطبيق TikTok يطلق محرك بحث جديد فى الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة ByteDance المالكة لتطبيق الفيديو القصير TikTok، محرك بحث جديد فى الصين، فى محاولة للمنافسة فى القطاع الذى تهيمن عليه شركة Baidu حاليًا.

وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، فتتخطى شركة ByteDance التى تتخذ من بكين مقراً لها أعمالها الأساسية فى مجال الأخبار والفيديو، وتنتقل إلى المراسلة وتدفق الموسيقى فى مكان العمل، وتتنافس مع Tencent وشركات التكنولوجيا الصينية الأخرى، فيما يقع نطاق محرك البحث الجديد، Toutiao Search، داخل المنتج الرئيسى للشركة - مجمع الأخبار الصينى Jinri Toutiao.

وقالت الشبكة عبر منصات التواصل الإجتماعى الشهر الماضى، أنها تتطلع لتوظيف أشخاص للعمل مع فريق محرك البحث الخاص بها، وقد عينت خبراء تقنيين من جوجل و Baidu و Bing، وقالت إن محرك البحث سيقدم محتوى من التطبيقات التى تملكها ByteDance، بما فى ذلك Jinri Toutiao والإصدار الصينى من TikTok، وكذلك شبكة الويب الأوسع.

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فيما سيقدم محرك بحث Toutiao Search نتائج خاضعة للرقابة مثل محركات البحث الصينية الأخرى، وفقاً لعمليات البحث التى أجرتها رويترز، فعلى سبيل المثال فإن البحث عن "الرابع من يونيو"، وهو مصطلح يرتبط بالقمع العنيف للمظاهرات المؤيدة للديمقراطية فى ميدان تيانانمين ببكين فى عام 1989، أظهر محرك البحث نتائج من موقع People’s Daily ومواقع الأخبار الرسمية الأخرى.

يذكر أن "بايدو" كان هو محرك البحث المهيمن فى الصين منذ عام 2010، عندما تراجعت شركة جوجل العملاقة عن السوق الصينية بعد أن امتنعت عن الامتثال لطلب الحكومة بتصفية نتائج البحث، وقد استحوذت بايدو فى عام 2018 على 66 فى المائة من عمليات البحث على سطح المكتب و 71 فى المائة من عمليات البحث على الأجهزة المحمولة فى الصين، وفقًا لباحث السوق ستاتكونتر.

لكن "بايدو"، التى كشفت عن أول خسارة فصلية لها فى مايو منذ طرحها العام الأولى لعام 2018، تجاهلت تهديد ByteDance، وقال بينج شياو لى المدير العام لـ Baidu App للصحفيين فى الأسبوع الماضى عندما سئل عن محرك بحث Bytedance: "قدّرنا وجود لاعبين جديدين فى سوق محركات البحث كل عام،لقد سيطرنا على السوق على مدى العقدين الماضيين".