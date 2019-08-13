كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كاميرات Galaxy Note 10+ 5G تتصدر القائمة في اختبارات DxOMark

Galaxy Note 10+ 5G هو الملك الجديد للهواتف الذكية في قسم الكاميرا، فهو يتصدر القائمة في اختبارات DxOMark في كل من فئة الكاميرا الأساسية والكاميرا الأمامية. نظرًا لأن الفرق الوحيد بين Galaxy Note 10+ 5G و +Galaxy Note 10 العادي يتمثل في حصول الهاتف الأول على مودم متوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G، فإن النتيجة تنطبق على هذا الطراز أيضًا.

لنبدأ بالكاميرا الرئيسية النتيجة الإجمالية هي 113 نقطة مما يجعل Galaxy Note 10+ 5G الجديد يتفوق على Huawei P30 Pro. وعلى وجه التحديد، فقد حصل الهاتف Galaxy Note 10+ 5G على 118 نقطة في اختبار الصور. وعلى الرغم من أن الكاميرا الرئيسية هي نفسها الموجودة في الهاتف Galaxy S10 5G الذي تعادل مع Huawei P30 Pro في النقطة الإجمالية، إلا أن شركة سامسونج قامت بتعديل خوارزميات معالجة الصور وحصلت على نتائج أفضل.

يلتقط الهاتف Galaxy Note 10+ 5G صورًا ممتازة بنطاق ديناميكي واسع في مجموعة واسعة من ظروف الإضاءة. المكان الوحيد حيث يتخلف الهاتف الرائد الجديد لشركة سامسونج عن هاتف Huawei هي المشاهد المظلمة للغاية. التركيز سريع ودقيق، والفلاش حصل بدوره على تقييم عالي جدًا، بحسب موقع إلكتروني.

تحتوي الكاميرا المقربة الآن على فتحة أكثر إشراقًا. وبفضل الفتحة الواسعة، أصبح الهاتف يحتفظ بمزيد من التفاصيل حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة. أيضًا، تم تحسين طمس الخلفية وتنعيم الجلد بشكل ملحوظ. ومع ذلك، فإن التقريب البالغ 2x يعتبر قصيرًا إلى حد ما مقارنة ببعض الهواتف المنافسة.

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وعندما يتعلق الأمر بالكاميرا الخلفية، فقد حصلت على نتيجة إجمالية قدرها 99 نقطة، وهذا ما سمح للهاتف Galaxy Note 10+ 5G بدفع الهاتف Asus Zenfone 6 من القمة. وعلى وجه التحديد، فقد حصلت هذه الكاميرا على 103 نقطة في اختبار التقاط الصور و93 نقطة في اختبار تصوير مشاهد الفيديو.

تنتج الكاميرا الأمامية صورًا ومقاطع فيديو ممتازة في مجموعة واسعة من ظروف التصوير. تعد القدرة على التركيز التلقائي هي الأفضل من حيث قدرتها على إلتقاط صور السلفي. ومع ذلك، تأثير طمس الخلفية لا يزال بحاجة إلى بعض التحسينات.

لاحظ أن Galaxy Note 10 الأصغر حجمًا يستخدم نفس الكاميرا الأمامية تمامًا وكاميرا خلفية مماثلة تمامًا باستثناء أنه يفتقر إلى المستشعر Time Of Flight، ولكن هذا لا يلعب دورًا كبيرًا في اختبارات DxOMark.